Sufjan Stevens reeditará ‘Carrie and Lowell’ por su 10º aniversario

Sufjan Stevens ha celebrado el 10º aniversario del queridísimo ‘Carrie and Lowell’ con el anuncio de una reedición especial de dos discos y el lanzamiento de la maqueta de ‘Mystery Of Love’. La edición deluxe de ‘Carrie and Lowell’ estará a la venta a partir del 30 de mayo.

La edición extendida del disco incluirá siete demos inéditas de algunas de las canciones del disco. Entre estas, una versión de 14 minutos de ‘Fourth Of July’ y una alternativa de ‘Wallowa Lake Monster’. Además, la reedición vendrá con un libreto de 40 páginas y un nuevo ensayo firmado por el propio Sufjan.

‘Mystery Of Love’, cuya demo ya está disponible, fue grabada en las sesiones de ‘Carrie and Lowell’, pero fue regrabada completamente para la banda sonora de ‘Call Me By Your Name’.