The Hives presentarán su nuevo disco en Madrid y Barcelona

The Hives han desvelado la llegada de su séptimo disco, titulado ‘The Hives Forever Forever The Hives’. Este estará disponible a partir del próximo 29 de agosto, pero ‘Enough Is Enough’, el primer adelanto, ya está en todas las plataformas. El quinteto sueco también ha anunciado una gira mundial que pasará por Madrid y Barcelona a finales de año.

Estos actuarán el próximo 1 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y al día siguiente, el 2 de noviembre, en el Movistar Arena de Madrid. La venta general de las entradas estará activa a partir del viernes 11 de abril a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

El sucesor de ‘The Death of Randy Fitzsimmons’ fue grabado bajo la dirección del colaborador habitual del grupo, Pelle Gunnerfeldt, pero también ha tenido dos grandes invitados en su proceso creativo.

Uno de ellos es Mike D de los Beastie Boys, que acogió al grupo en sus estudio en las costas de Malibú para trabajar en lo que la nota de prensa describe como «magnum opus». El otro colaborador es Josh Homme de Queens of the Stone Age, que les «brindó su consejo».

Tracklist:

(introduction)

Enough Is Enough

Hooray Hooray Hooray

Bad Call

Paint A Picture

O.C.D.O.D

Legalize Living

(interlude)

Roll Out The Red Carpet

Born A Rebel

They Can’t Hear The Music

Path Of Most Resistance

The Hives Forever Forever The Hives