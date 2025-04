el momento incómodo vacía su «saco de mierda» en su gran single

el momento incómodo debe interesar a fans de Phoebe Bridgers, Alex G o Mitski, y no solo porque una de sus mejores canciones cite el nombre de la autora de ‘Washing Machine Heart’. Malena Fernández, como Mitski, escribe dardos de pop de guitarras que van a la yugular exponiendo sus vulnerabilidades sin pelos en la lengua. En sus letras las verdades también son «incómodas».

Probablamente ninguna de las canciones de el momento incómodo ha sido más clara que la nueva, titulada ‘Hay un hueco bajo tu cama y está lleno de mierda’.

En la Canción Del Día, el momento incómodo drena toxinas emocionales entregando un pildorazo de rock universitario que muestra su evolución como compositora. Una evolución que ya era evidente en su último disco, ‘Soy consciente’ (2024), pero que aquí se ratifica.

La gráfica imagen del «hueco bajo la cama que está lleno de mierda» sirve a Fernández para reflexionar sobre la tendencia del ser humano a ignorar los problemas de la vida para no lidiar con sus consecuencias. No extraña que las guitarras suenen cristalinas y furiosas -produce Bearoid- y que de la canción emanen melodías y ganchos a cada cual más intenso.

Cuenta Malena a JENESAISPOP que escribió ‘Hay un hueco bajo tu cama y está lleno de mierda’ un sábado por la noche después de trabajar para «desfogarse». La intención era «lidiar con la sensación de tragar con todo, porque estaba currando y estudiando cosas que no me gustaban, en lo personal pasaba por un desamor y me sentía como un saco lleno de mierda». Sin embargo, Malena señala que el tono de la canción es «divertido»: «me gusta la segunda estrofa porque parece un hechizo».

‘Hay un hueco bajo tu cama y está lleno de mierda’ es en realidad el segundo single de el momento incómodo de 2025. El primero ha sido ‘Demasiados deseos’. Este año, además, su tema ‘Estoy enamorada de ti’ -el que menciona a Mitski- ha sonado en una serie de Netflix.

el momento incómodo seguirá presentando ‘Soy consciente’ el próximo 25 de abril en la Sala Vol de Barcelona y el 26 de abril en la Siroco de Madrid.