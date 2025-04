Julio Iglesias habla de su vida «sencilla y tranquila»

Julio Iglesias ha vuelto a desmentir los rumores sobre su estado de salud en un comunicado enviado a la revista ¡Hola! este miércoles 2 de abril y reproducido por El País. Iglesias ha aclarado que se encuentra en buena forma y que no se ha retirado.

Iglesias explica en el comunicado que vive una vida «sencilla y tranquila» junto a su mujer, pero que también convive con la soledad de manera elegida, y que actualmente prefiere esta soledad y «meterse en la piscina» a «reunirse con músicos, ensayar y trabajar en canciones». Asegura: «Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz”.

Sobre su estado de salud, el artista de 81 años reitera que se encuentra bien: “Me han matado mil veces, me han retirado veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre. A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí».

Iglesias ya desmintió los rumores sobre su estado de salud en un texto publicado en su cuenta de Instagram en 2023. Decía que «para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre». Iglesias negaba los rumores que le situaban en silla de ruedas y con la «mente perdida».

Iglesias se encuentra trabajando en al menos un par de proyectos: no solo está escribiendo sus memorias, sino que está preparando un biopic sobre su vida de la mano de Netflix. En tiempos recientes, Iglesias ha sido reivindicado en el mundo del pop por Rigoberta Bandini y, en 2022, un libro escrito por Hans Laguna repasaba la creación del icono.