Aitana cambia el Bernabéu por el Metropolitano y anuncia 2 nuevas fechas

Aitana también renuncia al Santiago Bernabéu. Hacerlo es «inviable» según explica en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. Sus fechas en el Bernabéu estaban programadas para los días 27 y 28 de junio de 2025, tras un primer intento los días 28 y 29 de diciembre de 2024. Finalmente, como en los casos de Lola Indigo y Dellafuente, no se harán.

En su lugar, Aitana comunica dos nuevas citas en el Riyadh Air Metropolitano los días 30 y 31 de julio de 2025. La info sobre el cambio de entradas estará disponible en la página web de Aitana, así como en sus stories.

- Publicidad -

Estas nuevas fechas en Madrid se suman a la anunciada recientemente por Aitana en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el sábado 19 de julio, que finalmente será su primer estadio de 2025. Aitana abrirá era jugando en casa.

Aitana anunció inicialmente dos Bernabéus en mayo de 2024; entonces ambos shows se situaban en diciembre de ese año. Sin embargo, en septiembre de 2024 el Real Madrid comunicó la suspensión de todos los conciertos en el Bernabéu al menos hasta marzo de 2025 para afrontar los problemas de ruido. Llegado abril, este es el escenario en que se encuentra la industria ahora mismo, con otros grandes recintos como el IFEMA cancelando todas sus citas musicales.

- Publicidad -

En su comunicado, Aitana pide comprensión recordando que «hay cosas que no están en mi mano» e indica que realizará las dos fechas en el Metropolitano aún a riesgo de no llenar ambas citas, ya que finalmente ambos conciertos no tendrán lugar en junio sino un mes después, afectando a los planes de sus fans. Y añade: «Ya no quiero llorar más, sé lo que significa para vosotros otra vez cambiar todo esto, solo os puedo decir que prometo daros el mejor show».