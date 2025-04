Canela Party cierra su cartel de 2025 con Kokoshca, shego…

shego, Kokoshca, Frankie and the Witch Fingers o Ecca Vandal se encuentran entre los nombres que cierran la programación de la próxima edición de Canela Party, que se celebra del 20 al 23 de agosto Torremolinos y que volverá a celebrar su tradicional Fiesta de Disfraces en su jornada principal.

Completan la tanda de confirmaciones La Milagrosa, Ducks Ltd., palmeras negras, Maria Iskariot, Sal del Coche, y Serpiente Orión.

Canela Party pone así el broche a un cartel que ya contaba con confirmaciones destacadas de Blonde Redhead, diiv, The Get Up Kids presentando ‘Something to Write Home About’ (1999), Les Savy Fav o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Aiko el Grupo, Amenra, Axolotes Mexicanos, bar italia, Biznaga, Bum Motion Club, Casero, Depresión Sonora, el diablo de shanghai, Fat Dog, Grande Amore, Joyce Manor, Lambrini Girls, Maple, Maruja, MJ Lenderman & The Wind, Mourn, Parquesvr, Somos la Herencia, Tatxers y Tropical Fuck Storm completan el cartel del que será el «pitote del verano».

El abono para Canela Party está disponible a un precio de 90 euros más gastos de gestión antes de la subida de precios, que tendrá lugar este jueves 10 de abril a las 23:50 horas.