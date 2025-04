Stevie Nicks ha revelado que se encuentra trabajando en su primer álbum de estudio en 14 años. «Estoy grabando un disco ahora mismo» han sido exactamente sus palabras, pronunciadas durante su ingreso en el Pollstar Hall of Fame el pasado miércoles.

Nicks explica que empezó a escribir su nuevo disco «hace dos semanas» a raíz de los incendios de Los Ángeles, que le obligaron a evacuar su casa. «Me quedé plantada en un hotel durante 92 días, parecía que estaba de gira pero sin dar conciertos, estaba sola mientras el resto seguía en sus casas, y simplemente me puse a trabajar». Nicks dice que este será su «disco fantasma».

- Publicidad -

La que fuera integrante de Fleetwood Mac asegura que ha escrito ya siete canciones y cuenta que son «autobiográficas» y «que cuentan historias reales». Sobre todo, revela que las letras serán más directas que nunca. «En estas canciones no me estoy guardando nada, probablemente por primera vez en mi vida. No son canciones etéreas y vagas en las que te preguntas de quién hablan pero en realidad no lo entiendes. Son historias reales de mis recuerdos, ¡de hombres fantásticos!”

La última vez que Stevie Nicks publicó un disco de material inédito fue en 2011. Ese año vio la luz su séptimo disco, ‘In Your Dreams’. En el último se ha reeditado en streaming el directo ‘Spellbound’.

- Publicidad -

En los últimos años, además, Stevie Nicks ha lanzado colaboraciones con superestrellas como Lana Del Rey, Miley Cyrus o Gorillaz. A finales de 2024, afirmó que el regreso de Fleetwood Mac es extremadamente improbable.