Claudio Montana vuelve a Madrid en el rap ambient de ‘El paseo’

Claudio Montana vuelve a Madrid como la última adición al roster de Rusia IDK. El esquivo artista es una rareza en el panorama del hip hop nacional, ofreciendo una refrescante mezcla de rap y ambient, y con un historial de lanzamientos a cuentagotas, a prácticamente una canción por año. Esto le ha hecho acumular un hype capaz de agotar tres salas But consecutivas a principios de este abril. ‘El paseo’ es la Canción del Día.

Cada canción de Montana es recibida por sus fans como un regalo. Todavía más teniendo en cuenta lo breves que suelen ser estas. Compaginando su creación artística con su trabajo como escritor e investigador de arte contemporáneo, es normal que sus canciones incluyan referencias culturales, como en los títulos de ‘Giovanni de Luca’ o ‘Carbone’.

En esta última, el madrileño rapea sobre «malas rachas», «antidepresivos» y sentirse «en un agujero como Federico». Tan poéticas como crudas, las letras de Montana reflejan relatos de nostalgia propios de la vida madrileña, resultando en algo 100% autóctono: «Hoy me voy de Madrid, hoy me voy de mi piso / Hoy le pongo su nombre a mi hijo / Hoy me voy de Madrid, hoy me voy de su piso», exclama en ‘Carbone’.

En ‘El paseo’, Ultralágrima ayudan a Montana a crear un panorama totalmente onírico en el que también es su primer lanzamiento en el sello de rusowsky y Ralphie Choo. Sobre un mar de sintes, Claudio rapea sobre su vuelta a Madrid: «Me fui de Madrid por trabajo / Vuelvo por Clara, por Juan y por Diego». Acaba su verso con algo que cualquiera que haya vivido en Madrid puede entender: «Antes dormíamos juntos y ahora estoy gritándome con mi casero».