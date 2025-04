Muere Roy Thomas Baker, mano derecha de Queen y The Cars

El productor Roy Thomas Baker, esencial en la carrera de artistas como Queen y The Cars, y en la de muchos otros, ha fallecido. Su muerte se produjo en Arizona el pasado 12 de abril, pero no se ha comunicado hasta este martes 22 de abril. Tenía 78 años y la causa del deceso no ha sido revelada.

Roy Thomas Baker fue el productor de ‘Bohemian Rhapsody’, la canción señera de Queen, que hoy por hoy se acerca a los 3.000 millones de streams en Spotify y a los 2.000 millones en Youtube, muy por encima de los últimos hits de The Weeknd o Taylor Swift.

En 1999, el productor declaró sobre aquella grabación en una imperdible entrevista: «‘Bohemian Rhapsody’ fue una locura total, pero disfrutamos de cada minuto. Era básicamente una broma, pero una broma de éxito. La tuvimos que grabar en tres unidades separadas. Hicimos la primera parte completa, luego la parte central completa y luego el final al completo. Fue una locura absoluta. La parte central empezó durando dos segundos, pero Freddie siguió haciendo más «Galileos» y continuamos añadiendo cosas a la sección de ópera y se hizo más y más grande. Nunca nos dejamos de reír. Empezó como una balada pero el final era heavy».

En esta charla Roy Thomas Baker hablaba de la influencia de las melodías de Phil Spector y las armonías de Beach Boys. Su carrera comenzó como ingeniero en el sello londinense Decca Records, donde se codeó con genios como Tony Visconti y Gus Dudgeon (este último responsable del sonido de ‘Your Song’ de Elton John). En Trident Studios trabajó con Rolling Stones o Frank Zappa, y se desplazó a Estados Unidos cuando le pidieron trabajar con Journey.

Especial fue su relación con Queen, con quienes trabajó en 5 de sus álbumes desde su debut ‘Queen’ (1973) hasta ‘Jazz’ (1978), y también en el sello Elektra, produciendo los 4 primeros discos de The Cars. Eso significa que estuvo al frente de la grabación de clásicos como el debut ‘The Cars’, un álbum multiplatino a menudo reconocido entre los mejores álbumes de la historia, o de su sucesor ‘Candy-O’.

Otros artistas con los que trabajó fueron Foreigner, David Bowie, Cheap Trick, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Devo, Santana, T-Rex, The Who, Yes o Frank Zappa.