Gaynor vuelve a cubrirse de «Gloria»

Gloria Gaynor es noticia porque ha concedido una entrevista a Metro, en promoción de un nuevo EP llamado ‘Happy Tears’ que sale el 6 de junio. En ella le preguntan cuál es el mayor malentendido en torno a su persona. Y la respuesta ha sido que «es feminista».

«¿El mayor malentendido sobre mí? Puede ser peligroso decir esto, pero… que soy feminista. La gente me dice: «como eres feminista…». Y no. La verdad que no. Me gustan los hombres. Crecí con 5 hermanos. Me encantan los hombres».

La intérprete de ‘I Will Survive’, un himno sobre la libertad, confunde que «te gusten los hombres» con el feminismo, que lo que persigue es la igualdad.

De manera confusa, después continúa: «Me encantan los hombres que saben quiénes son y son lo suficientemente fuertes para tener su lugar, pero también lo suficientemente fuertes para reconocer la fuerza de una mujer; los que son capaces de dejar a esa mujer ejercitar su fuerza y darse cuenta de que somos compañeros y no opuestos».

Hace unos años, Gloria Gaynor ya protagonizó una sonada polémica, cuando al actuar en un club gay de West Hollywood, pidió que se retiraran los go-gós porque estaban en speedo. La gente no dudó en llamarlo «homofobia» y un representante simplemente respondió que Gloria Gaynor no quería fotografiarse rodeada «de hombres sin camiseta o mujeres vestidas provocativamente», no por ser «homófoba» sino «religiosa».

Os dejamos con el corte ‘Fida Known’ en adelanto de su nuevo EP, de corte disco, y casualmente editado en el «Pride Month».