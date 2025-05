Antonio Orozco cuela un baladón en Singles España

Sin novedades importantes en la lista de singles española, ‘La plena’ de W Sound con Beéle y el productor de Karol G Ovy on the Drums, continúa en el número 1 una semana más. Está certificada como platino.

La subida más fuerte es la de ‘Comernos’ de Omar Courtz y Bad Gyal, como ya adivinamos la semana pasada. Pasa del puesto 11 al puesto 5.

La entrada más fuerte es ‘Nena Sad Remix’ de ORO600, Pablo Chill-E, Duki y Quevedo, directa al puesto 20.

‘Amista’ de Blessd y de nuevo Ovy on the Drums llega al puesto 54, con su vídeo tipo boda. Pero el milagro de la semana es que Antonio Orozco haya logrado meter otra de sus canciones en el top 100, siempre lleno de urban y reggaeton. ‘Te juro que no hay un segundo que no piense en ti’ llega al puesto 71, varios meses después de su edición, animada por el lanzamiento del disco y de una colaboración junto a Dani Martín, aunque este no aparece acreditado en Promusicae.

Esta semana Antonio Orozco es top 3 en la lista de Álbumes con su nuevo disco, ‘El tiempo no es oro’. Entra tan solo por detrás de Bunbury y Bad Bunny.