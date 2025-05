Lorde logra su 7º top 1 en JNSP

Lorde arrasa en la encuesta final en nuestras Stories de Instagram y es número 1 de nuestra web con ‘What Was That‘, tema que ha rozado el top 10 en UK y lo ha logrado en Australia. El regreso de Lorde a las listas de éxito. En JENESAISPOP es su 7º número 1 semanal tras ‘Magnets’ con Disclosure, ‘Green Light’, ‘Perfect Places’, ‘Solar Power’, ‘Mood Ring’ y ‘girl so confusing’, su ilustre remix junto a Charli XCX.

La entrada más fuerte de la semana es la de Sophie Ellis-Bextor, seguida por DeTeresa muy de cerca. También entran Stereolab, Taennis, Zara Larsson, Vera Fauna, Paco Pecado y Self Esteem. Descubre a todos elos en nuestra playlist del top… junto a los 10 nuevos candidatos.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Addison Rae / Headphones On

Aitana / 6 DE FEBRERO

Amaia / M.A.P.S.

Amaia / Tengo un pensamiento

Arcade Fire / Year of the Snake

BAJOCERO X / Devy Shetty

Blondshell / 23's a Baby

Bon Iver / There's a Rhythmn

Claudio Montana, Ultralágrima / El paseo

CMAT / Take a Sexy Picture Of Me

David Archuleta / Crème Brulée

DeTeresa / El vecino de Bea

Guitarricadelafuente / Full time papi

Guitarricadelafuente / Futuros amantes

Guitarricadelafuente / Pipe dream

Haim / Relationships

Japanese Breakfast / Picture Window

Javiera Mena, Santi Motorizado / Mar de Coral

Jenny Hval / The artist is absent

Jimena Amarillo / En la calle Ave María

Kali Uchis / All I Can Say

La Bien Querida / Noche de bodas

Leire Martínez / Mi nombre

Leiva / El polvo de los días raros

Lorde / What Was That

MARINA / CUNTISSIMO

Mø / Keep Møving

Miley Cyrus / End of the World

Natalia Lafourcade / Cancionera

Nebulossa, Mónica Naranjo / Venenosa

Paco Pecado, Dianka / Raffaella

PinkPantheress / Illegal

PinkPantheress / Stateside

Pulp / Spike Island

Ravyn Lenae / Love Me Not

Rebecca Black / Salvation

Rigoberta Bandini / Busco un centro de gravedad permanente

Rigoberta Bandini / KAIMAN

Rufus T. Firefly / Trueno azul

rusowsky, Ralphie Choo / BBY ROMEO

Self Esteem / Focus Is Power

Sophie Ellis-Bextor / Vertigo

Stereolab / Melodie Is a Wound

Sugababes / Jungle

Tennis / Weight of Desire

The Horrors / LA Runaway

TRISTÁN!, Calcutta / Tutta la Notte

Vera Fauna / Tu voz

Zahara / Soy de un pueblo pequeño

Zara Larsson / Pretty Ugly Ver resultados