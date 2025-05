The Psychedelic Furs actuarán en Valencia en noviembre

Los británicos The Psychedelic Furs, artífices de éxitos como ‘Love My Way’, actuarán el 22 de noviembre en el Auditorio del Roig Arena, el futuro recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig.

La formación con la que visitarán el Roig Arena en noviembre la conforman Richard Butler (voz), Tim Butler (bajo), Rico Good (guitarra), Amanda Kramer (teclados) y Zachary Alford (batería). Las entradas para el concierto de The Psychedelic Furs salen a la venta este viernes, 16 de mayo, a las 10 horas en la web de Roig Arena.

Formados en 1977 en la escena post-punk londinense, y liderados por los hermanos Richard y Tim Butler (vocalista y compositor el primero y bajista el segundo), The Psychedelic Furs se consolidaron rápidamente como una de las bandas más destacadas de la radio universitaria y alternativa. Su música evolucionó desde los inicios en el art rock austero hasta el new wave y el hard rock.

A lo largo de su trayectoria, han publicado ocho álbumes de estudio, en los que se incluyen grandes éxitos como ‘Pretty In Pink’ o Heaven’, además del citado ‘Love My Way’. En 2020 lanzaron su último disco, ‘Made Of Rain’, tras casi 30 años de silencio discográfico.