Jessie J «vive su mejor vida» sonando a nostalgia 80s

Jessie J ha reanudado su carrera musical después de un periodo de cambios. En algún momento llegó a afirmar encontrarse «en paro». Su último disco, navideño, se editó en 2018. Su último single, ‘I Want Love‘, que encontró un hueco en la última edición de Operación Triunfo, databa de 2021. Hoy, la autora de ‘Price Tag’ -que se ha viralizado en TikTok- asegura que vive «su mejor vida». Así lo expresa en su nuevo single.

‘Living My Best Life’ es un chute de nostalgia pop inspirado en las producciones con brillantina de los ochenta. Te gustará si te gusta Carly Rae Jepsen. Composición y videoclip datan de 2020, pero el «pack» ha salido ahora porque Cornish dice que por fin vive la vida que siempre quiso, al haber logrado conciliar su carrera musical con la maternidad.

- Publicidad -

‘Living My Best Life’ es el segundo single de Jessie J de 2025: el primero, ‘No Secrets’, ha apostado por un sonido R&B. Ambos temas probablemente formarán parte del próximo disco de Jessie J, que verá la luz «a finales de año». La recién anunciada gira europea de Jessie J pasará por París o Ámsterdam, pero no por España. En 2024, Jessie J actuó en el Pride de Barcelona.