Olona opina de que Lola Indigo no quiera ser madre

Lola Indigo ha acudido a Nude Project Podcast hace unos días para promocionar su concierto en el Metropolitano, ya que la fecha se acerca a pasos agigantados: la cita es el 14 de junio.

Una declaración se ha viralizado de todas las que dejó allí, en concreto la que hacía referencia a ser madre. En un momento dado dijo: «La maternidad no la quiero». Y los presentadores respondieron nada menos que «¡Hostias!» y «¡Wow!».

Explicaba la autora de ‘Yo tengo un novio‘: «Me da pánico a muchos niveles estar embarazada. Simplemente no lo quiero en mi vida. Tener esa responsabilidad de por vida, cuando yo busco la libertad… Me refiero a la full libertad. Coger una mochila e irme a tomar por culo sin depender de nada ni de nadie. Mi objetivo vital es ser libre. Siempre».

Esta declaración, que no levantaría ampollas dicha por un hombre, ha traído cierta polémica. No parecemos haber avanzado mucho desde que Maribel Verdú hace ya una década se preguntaba por qué a ella le preguntaban constantemente en las entrevistas por qué no era madre, pero nadie se lo preguntaba a sus compañeros de profesión masculinos.

Entre quienes han considerado que era imprescindible opinar, varios líderes de ultraderecha, como Macarena Olona, una de las muchas dirigentes de VOX que en los últimos años se han desvinculado del partido de Abascal, y no precisamente por tener otras ideas. Olona ha acudido a X para advertir a Mimi de que lo que le ocurre es un «falso feminismo»: «Hace unos días Lola Índigo rechazaba ser madre porque “mi objetivo vital es ser libre”. Esas palabras, dichas a los 30 años, te llenan de un vacío inmenso a los 40 años. Cuando chocas contra el muro del reloj biológico y ser madre se convierte en un milagro al alcance de muy pocas. Siento lástima de una generación a quienes un falso feminismo ha inculcado que la maternidad son grilletes y que una mujer se realiza y es libre dedicándose a su vida profesional. No solo nos condena como sociedad, también nos condena como mujeres».

Finalmente, aseguraba que ella se siente «más libre» cuidando de su hijo en una playa: «Pienso en mi mayor éxito profesional, lo multiplico por 1.000, y no hay nada comparable con mi mayor logro en esta vida, el que le da sentido a todo: Diego. Ayer en la orilla del mar miraba mi nombre y el suyo escritos en la arena. No era Macarena, era “mamá”. No había una mujer más feliz que yo. Ni más libre».