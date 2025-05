Sufjan Stevens se «avergüenza» de ‘Carrie & Lowell’

Sufjan Stevens ha afirmado que se «avergüenza» de ‘Carrie & Lowell‘, su aclamado disco de 2015, y que se «arrepiente» de haberlo escrito. El cantautor de Detroit cree que utilizó la creación de ‘Carrie & Lowell’ para transmitir una visión «manipuladora» y «egocéntrica» de su relación con su madre, que abandonó su familia cuando Sufjan era muy joven y murió en 2012.

«Creo que este disco es prueba de un fracaso artístico y creativo por mi parte», ha declarado el artista a NPR. «Intentaba encontrar el sentido a algo que no lo tiene. Estaba siendo manipulador, egocéntrico, solipsista y usando el odio hacia mí mismo. Sentía que el enfoque que siempre había tenido hacia mi trabajo -el de crear belleza a partir del caos- me estaba fallando. Fue muy frustrante. Y por primera vez me di cuenta de que no todo puede sublimarse en arte, que algunas cosas simplemente permanecen sin resolver, o son insolubles. Creo que en realidad estaba simplemente frustrado por intentar darle sentido a la experiencia del duelo a través de las canciones».

Sufjan añade que se siente «avergonzado» de ‘Carrie & Lowell’ porque cree que proyectó conjeturas sobre su madre en las canciones: «Siento que no tengo ninguna autoridad sobre mi madre o sobre su experiencia o muerte. Todo lo que puedo hacer es especular y la capacidad de usar mi imaginación y mi propia tristeza, pero no resolví nada intentando encontrarle sentido a todo».

Stevens ofrece una explicación parecida sobre ‘Carrie & Lowell’ en un texto publicado en la reedición del disco: «La creación de (‘Carrie & Lowell’) fue dolorosa, humillante y una completa distorsión de malas intenciones. Mi dolor se manifestó como autodesprecio y miseria. Cada canción que intenté escribir se convirtió en un arma dirigida contra mí, una acusación de ignorancia, culpa, resentimiento y apropiación indebida».

‘Carrie & Lowell’ fue elegido Mejor Disco de 2015 en JENESAISPOP. Estos días estamos repasando la discografía de Stevens de cara a su 50º cumpleaños.