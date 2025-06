Sabrina Carpenter hace autostop hacia su nuevo single

En la semana en que actúa por primera vez en España, donde encabeza el cartel de Primavera Sound junto a Charli xcx (y Troye Sivan) y Chappell Roan, Sabrina Carpenter prepara el lanzamiento de un nuevo single. ¿Lo tocará este viernes 6 de junio? Su show, recordamos, empieza a las 00.00.

En un anuncio subido a sus redes, Carpenter hace autostop en una carretera perdida de Estados Unidos, pero nadie la recoge. Vestida con una blusa blanca, shorts tejanos y tacones, y cargada con una maleta, parece la mismísima Dolly Parton en algún momento de los años 70.

- Publicidad -

Las vallas publicitarias que ya están apareciendo por Estados Unidos y que anuncian el nuevo single de Carpenter, detallan que el tema se titula ‘Manchild’. La estética vintage de los carteles apunta a que el tema podría traer influencias del country. Otras vallas revelan frases de la letra, como «juro que ellos me escogen a mí, yo no les escojo a ellos», o la rima «hey men» y «amen». ‘Short N’ Sweet‘, el último álbum de Carpenter, incluía varias pistas influenciadas por el country, como ‘Slim Pickins’, y parece que esa será la apuesta de ‘Manchild’ en la nueva era Trump. Con Morgan Wallen en la cima de las listas estadounidenses, nadie puede culpar a Carpenter de entregar su propio ‘The Giver‘.