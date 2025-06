Lorde se siente libre y cachonda en la revoltosa ‘Hammer’

Lorde ha lanzado ‘Hammer’, el tercer y último single de ‘Virgin‘, su nuevo disco, que se pone a la venta la semana que viene, el 27 de junio. ‘Hammer’ es el tema que abre ‘Virgin’ y de momento está disponible en Spotify y otras plataformas de audio. El videoclip se estrena a las 15.00.

‘Hammer’ se debate entre la compostura y el caos. La base -diseñada junto a su productor Jim-E Stack- es un remolino de ruido y guantazos de percusión que refleja el torbellino mental de Lorde y también el caos físico que la rodea, el de la gran ciudad. Ella cuenta que ‘Hammer’ es una «oda a la gran ciudad y a estar cachonda» y la letra alude a su fertilidad, pues la neozelandesa no sabe si está «enamorada u ovulando».

Sin embargo, la presencia de Lorde es calma, poética incluso. Quizá porque ha descubierto que «hay paz en la locura de nuestras cabezas». ‘Hammer’ no solo transmite la pulsión sexual de Lorde, también sus ganas de volverse a enamorar, su comodidad dentro de la fluidez de género y su deseo de vivir la vida «sin pensar que tengo todas las respuestas». De ahí que sienta que «ha vuelto a nacer».

‘Virgin’ cuenta con el single de éxito ‘What Was That?’, que aún ronda el top 50 de Reino Unido, tras haber llegado al 11. ‘Man of the Year‘, segundo single, ha quedado en un puesto 62 en Reino Unido y después ha abandonado la lista. Al menos, ‘Man of the Year’ ha dado a Lorde su 8º número 1 en el top 40 de JENESAISPOP.

