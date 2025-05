Lorde se pregunta quién lx querrá como «Hombre del Año»

‘What Was That‘ ha sido una buena introducción para ‘Virgin’, el disco que Lorde publica a finales de junio. Próximo al sonido ‘Melodrama’, enseguida conseguía mejores posiciones en las listas que los temas del que era su último disco hasta ahora, ‘Solar Power’. En su cuarta semana, resiste en el top 30 en Reino Unido.

Su nueva apuesta es una canción minimalista llamada ‘Man of the Year’. Pese a los pocos elementos con que cuenta en principio (bajo y voz, cierto aire a Lou Reed), después hay un pequeño crescendo desarrollado junto al productor Jim E-Stack. Lorde ha dicho que esta canción bucea muy profundo en su interior y que es la canción que más orgullo le produce de todas las incluidas en ‘Virgin’. Es nuestra Canción del Día.

- Publicidad -

En su vídeo, Lorde aparece vestidx con camiseta y vaqueros, de repente se desprende de la camiseta, se cubre el pecho con una cinta y pelea en la arena por ser «el hombre del año». Lorde ya había declarado últimamente que no se siente «ni hombre ni mujer» y se presentó justo con este mismo look en la Gala MET.

¿Qué nos está contando la letra? El texto habla, como no podía ser de otra forma, de la identidad de género, dirigiéndose a una pareja, aparentemente: «me conociste en un periodo muy extraño de mi vida (…) mi amor no puede creerse que me haya convertido en otra persona / otra más como yo». El estribillo se pregunta, de manera desgarrada: «¿quién me va a querer así?», en la línea de su obra maestra ‘Liability’. Y finalmente añade: «Ámame así, ahora que me he roto / Un aplauso para el hombre del año».

- Publicidad -

Por otro lado, Lorde ha revelado el tracklist de ‘Virgin’. Opina sobre esta nueva era en nuestro foro de Lorde.

01 Hammer

02 What Was That

03 Shapeshifter

04 Man of the Year

05 Favourite Daughter

06 Current Affairs

07 Clearblue

08 GRWM

09 Broken Glass

10 If She Could See Me Now

11 David