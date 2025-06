Azealia Banks deja a su público tirado en Barcelona

Azealia Banks ha cancelado su concierto de esta noche en la sala Razzmatazz de Barcelona cuando el público ya se encontraba dentro del recinto, con las puertas abiertas y tras una hora de retraso por parte de la rapera neoyorquina. Dos representantes de la organización de Razzmatazz fueron los responsables de comunicar al público que Azealia no podría hacer el show «por motivos médicos». Banks, sin embargo, sí ha cumplido con sus actuaciones anunciadas en Lisboa y Madrid, aunque ambas eran en festivales.

Las cancelaciones de Azealia Banks en España han sido habituales. En 2012 anuló sus conciertos en Barcelona y Madrid, y en 2017 canceló su pase en Madrid en la misma jornada del concierto.

El público, muy disgustado con Azealia Banks por su enésimo desaire, ha expresado su decepción a la rapera en su cuenta de Instagram. «Barcelona está decepcionada contigo», «NUNCA mas te doy un segundo de reproducciones en spotify. Has perdido un fan. 0 respeto por tus fans. Nada nuevo viniendo de ti», «No pases más por Cataluña, no eres bienvenida» o «era difícil decepcionarnos aún más y aún así lo has hecho» son algunos de los mensajes dirigidos a la artista.