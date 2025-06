El tropical regreso de Cut Copy con ‘When This is Over’

Cut Copy vuelven a tomar el sol tras el cambio de registro de su último disco, ‘Freeze, Melt‘, publicado hace 5 años, en plena pandemia. ‘Moments’, el disco que publican el 9 de septiembre, sabrá a verano, o al final del mismo, y lo muestran sus dos sencillos de adelanto.

También lo demuestra el tercer tema, ‘A Decade Long Sunset’, aunque este no formará parte de los nueve cortes que componen ‘Moments’. Los ritmos tropicales, filtrados a través de una electrónica elegante y depurada, marcan el pulso de ‘Solid’, primer sencillo del álbum, y de ‘When This Is Over’, lanzado esta semana.

‘When This is Over’ -la Canción Del Día de hoy- es inmediata en toda su sofisticación sonora. El cantante Dan Whitford canta acompañado de sintetizadores, maracas y guitarras acústicas que suenan españolas o incluso flamencas, y pronto se une a estos instrumentos un coro infantil. El coro proviene de Candlebark School -situado en el pueblo australiano de Ramsey- y los ha grabado James Cecil de Architecture in Helsinki.

‘When this is Over’ habla de una relación «que ha comenzado a desmoronarse», en palabras de Whitford, pero también «en un sentido más amplio, habla sobre el intento de encontrar empatía cuando las partes parecen ir en direcciones opuestas». A lo largo de la canción, explica Whitford, el estado de ánimo «evoluciona desde el conflicto hacia una especie de tregua». ‘When this is Over’ celebra que, a pesar de las diferencias, «somos más parecidos» de lo que creemos.