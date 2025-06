Lizzo jura que es una buena persona en ‘IRL’ y ni SZA lo salva

Lizzo se tomó un año sabático en 2024 y su nueva canción con SZA está dirigida justo a aquellas personas que la obligaron a tomárselo, a raíz de las múltiples polémicas que protagonizó por aquel entonces. A sus enemigos en redes, básicamente. Incluida en su nueva mixtape ‘MY FACE HURTS FROM SMILING’, ‘IRL’ pretende ser un divertido «jodeos», pero acaba siendo una embarazosa justificación.

SZA y Lizzo ya compartieron créditos en la canción ‘Special’ (la de Lizzo) y su regreso como dúo por supuesto despertaba algo de hype, pero este no dura mucho. Lizzo comienza rapeando sobre una percusión típica del jersey beat y no es muy difícil captar el tema del verso: «En la vida real hago demasiado dinero como para pelearme con zorras / En la vida real estoy por ahí, en la vida real las zorras me aman».

En un claro guiño a la demanda recibida por parte de tres de sus exbailarinas, que acusaban a la cantante de crear un ambiente de trabajo hostil y de acoso sexual, parece que Lizzo tiene que dejar claro que es una buena persona: «Si me conoces de verdad, entonces sabes que esta perra es demasiado amable», suelta al final del verso. ¿De dónde viene la necesidad de plasmarlo de forma tan literal?

SZA hace lo suyo en la canción, construyendo un verso con un flow pegadizo y múltiples referencias sexuales, que siempre se le da genial («Me vuelvo comando / Sin bragas en la puerta porque estoy lista»). El tema no es un fracaso absoluto, remontando con un aceptable estribillo que samplea ampliamente la canción ‘Shake That Ass Bitch’ de Splack Pack.