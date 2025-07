Bruce Springsteen deja al mundo boquiabierto con ‘Tracks II’

En 1998 se publicó un disco cuádruple de 66 canciones llamado ‘Tracks’, que recopilaba inéditos de Bruce Springsteen, temas desechados entre 1972 y 1995. Esta semana se redobla la apuesta con ‘Tracks II: The Lost Albums’. Hasta 7 discos temáticos descartados por el Boss en distintos puntos entre 1983 y 2018. 83 pistas. Casi 5 horas de música.

Springsteen ha revelado que algunos de esos álbumes perdidos le encantaban o los disfrutó mucho en su momento, pero que no le parecían «esenciales» o no se correspondían con la narrativa que el artista quería comunicar en distintos puntos de su carrera. «Siempre he publicado mis discos con mucho cuidado, asegurándome de que las narrativas que quería dar se fueran superponiendo».

‘L.A. Garage Sessions ’83’ es un álbum con sesiones entre dos discos tan importantes para el artista como ‘Nebraska’ y ‘Born in the USA’. ‘Streets of Philadelphia Sessions’ contiene grabaciones de la era Oscar del Boss (1993), con temas que podrían haber sido la cara B de ‘Streets of Philadelphoa’, como ‘Blind Spot’; y otros más dispares.

‘Faithless’, grabado entre 2005 y 2006, quería ser una banda sonora de un Western espiritual que al final no se produjo. ‘Somewhere North of Nashville’ es coetáneo de ‘The Ghost of Tom Joad’ (1995). ‘Twilight Hours’ se grabó en dos partes, entre 2010-2011 y 2017-2018. Y ‘Perfect World’ incluye grabaciones de 1994 a 2011.

Nos vamos a detener especialmente en ‘Inyo’, un disco grabado durante la gira de ‘Ghost of Tom Joad’. En este disco realizado entre 1995 y 1997 el Boss se acercó al sonido del sur de California, ya muy cerca de México. Contó con una banda de mariachis, aprovechando que se estaba leyendo ‘The Mexican Corrido: A Feminist Analysis’ y compuso una serie de canciones que reciben títulos tan gráficos como ‘Adelita’, ‘The Aztec Dance’, ‘El Jardinero’ o ‘Ciudad Juarez’.

Escogemos como Canción del Día ‘The Lost Charro’, que ni siquiera ha sido el single seleccionado de este álbum (mérito que ha recaído en ‘Adelita’), pero sí es una de las más deslumbrantes. Casi cerca del «yodelling», el Boss es aquí una especie de Roy Orbison dispuesto a cantar sobre su propio funeral, dirigiéndose a su madrina: «cuando me muera, haz de mi barro una jarra, y cuando tengas sed, bebe de ella».

En ‘The Lost Charro’ Bruce Springsteen también es un «jinete» con problemas para manejar sus cuerdas, uno que se entretiene observando naranjos y ciruelos. El registro le sienta como un guante, en un disco que es coetáneo de los primeros Calexico, pero que hoy en día suena actual y pertinente, dada la importancia que ha tomado la música popular mexicana en el pop internacional. 20 años antes de que todo el mundo hablara sobre los corridos, él ya estaba leyendo sobre corridos… desde una perspectiva feminista.

Hay un poco de delirio en las críticas de ‘Tracks II’, situando, no uno de estos 7 discos, sino todos, como lo mejor que ha hecho Bruce Springsteen en su vida (97/100 en Metacritic). Flaco favor hacen estos elogios al criterio del Boss durante los últimos 30 años, pero sí es verdad que es sorprendente que tal cantidad de buenas canciones hayan permanecido en un cajón ocultas durante tantísimo tiempo. ¿Alguien da más? Sí: él mismo. ‘Tracks III’ verá la luz en los próximos años, con más temas inéditos, esta vez sueltos, sin conformar álbumes tan concretos.