El Gavira, contra ‘Las Nazis Rubias’ y VOX en su sátira punk

El Gavira, el grupo de punk de Pablo Gavira Marcos, autor de temas como ‘Indi’ -que menciona con bastante gracia a Carolina Durante-, ‘Pluriempleado’, ‘La jodienda máxima’, ‘Incels’ o ‘Ayuso dominatrix’, vuelve con otro dardo envenenado, una sátira sobre el fascismo llamada ‘Las Nazis Rubias’.

Mario Vaquerizo aparece en ‘Las Nazis Rubias’ intentando ligar con El Gavira, en un bar oscuro, pero Pablo se echa atrás cuando descubre que lleva una pulsera de VOX. «Seguro que me va a matar si se entera que soy bisexual, lo siento, el fascismo no me va», rima el madrileño.

Vaquerizo no es el protagonista único de ‘Las Nazis Rubias’. Ruïnosa y las Strippers de Rahola, autoras del hitazo ‘E.T.S.‘, participan en la canción para camelarse a un «Cayetano» e intentar convertirlo en un «marxista criminal».

«Es muy guapa, es muy guapa, una pena que sea facha» es el grito de guerra de este tema que vuelve a comentar la sociedad actual con humor, al igual que otros singles del grupo publicados este año como ‘Evita las drogas’ o ‘La casa de las carcasas’.

El Gavira, que incluso ha recreado la portada de las playlists específicas de artistas de Spotify en su EP ‘This is El Gavira’, se dio a conocer en 2022 con su álbum ‘Pus’, y en 2023 lanzó su segundo trabajo, ‘Música chiste, música triste’.