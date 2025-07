Wet Leg superan la fiebre de Oasis con otro número 1 en UK

Wet Leg han conseguido su segundo disco número 1 en las listas británicas gracias a ‘moisturizer’. Todo, en medio de la fiebre por el regreso de Oasis, que ha colocado tres discos de los hermanos Gallagher en el Top 5 de la lista.

El grupo de Rhian Teasdale y Hester Chambers, originarias de la Isla de Wight, han replicado el éxito que obtuvieron con su primero disco, el homónimo ‘Wet Leg’. Este, igual que ‘moisturizer’, llegó al número 1 de las listas británicas en 2022. El último LP de Wet Leg también lidera las listas de vinilos y de ventas en tiendas de discos independientes.

Wet Leg, con alrededor de 18.400 ventas en las midweeks, y Oasis, con casi 13.000, habían estado disputándose el número 1 durante la semana. Finalmente, el recopilatorio ‘Time Flies… 1994-2009’ acaba ocupando el segundo puesto de la lista, mientras que ‘(What’s The Story) Morning Glory)’ y ‘Definitely Maybe’ ocupan la tercera y quinta posición, respectivamente. Por otro lado, ‘SWAG’ de Justin Bieber debuta en el número 4.

En el resto de la lista aparecen Burna Boy (‘No Sign Of Weakness’, #6), Ed Sheeran (‘Tour Collection’, #7), Amy Macdonald (‘Is This What You’ve Been Waiting For’, #8), Fleetwood Mac (’50 Years – Don’t Stop’, #9) y Barry Can’t Swim (‘Loner’, #10).