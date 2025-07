Stevie Nicks y Lindsey Buckingham vuelven… a editar su disco

Durante los últimos días, los rumores de una posible reunión de Fleetwood Mac han estado muy presentes en las redes. Todo a partir de unos crípticos mensajes en las cuentas de Instagram de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks que, finalmente, tenían que ver con la reedición de su disco colaborativo de 1973, ‘Buckingham Nicks’.

Los rumores comenzaron con una fotografía de Mick Fleetwood y Buckingham trabajando en el estudio, pero explotaron con las publicaciones en redes de Nicks y Buckingham. Estas se trataban de fragmentos escritos a mano de la letra de la canción ‘Frozen Love’. «And if you go forward…», publicó Stevie, mientras que Lindsey terminó la frase con «I’ll meet you there».

- Publicidad -

Un cartel en el Sunset Boulevard de Los Ángeles ha arrojado luz sobre todo el embrollo, revelando tanto la portada de la reedición de ‘Buckingham Nicks’ como la fecha de salida, el próximo 19 de septiembre. Es la primera vez que el disco es remasterizado o lanzado digitalmente desde su publicación en 1973. El álbum colaborativo fue un fracaso comercial por aquel entonces, pero sirvió para que fuese invitados a unirse a Fleetwood Mac. El resto es historia.