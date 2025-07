Mägo de Oz, cancelados por insultar a Sánchez y bromear sobre «cocaína» y «putas»

El concierto de Mägo de Oz en Vilagarcía de Arousa, programado para el 19 de agosto, ha sido cancelado tras las declaraciones del guitarrista Víctor de Andrés en Asturias. Este dedicó un pequeño discurso que pretendría ser humorístico a las drogas, la prostitución y el presidente del Gobierno, al que llamó «gilipollas».

«Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia. Me da igual que gobierne quien gobierne, dejad de robarnos, sobre todo la cocaína y las putas», soltó el guitarrista de la banda. Este también le dijo lo siguiente a Pedro Sánchez: «Retuitéame esta mierda que quiero volver a ser famoso, me cago en tus muertos, gilipollas». Mägo de Oz han sido sustituidos en la localidad gallega por Toreros Muertos.

Mientras que el guitarrista Jorge Salán se desmarca de las declaraciones de su compañero asegurando que no apoya «ese tipo de discursos», Víctor de Andrés ha declarado en un vídeo que sus palabras formaban parte de una sección que lleva años implementada en los conciertos del grupo y que los votantes de VOX se adueñaron de sus palabras: «¿Dónde estabais cuando me estaba metiendo con Donald Trump y denunciando el genocidio?».

Por otro lado, el gobierno municipal de Vilagarcía, no admite «frivolizaciones sobre las prostituciones o el consumo de drogas»: «No parece muy oportuno insultar en ningún caso a un presidente del Gobierno, se llame como se llame y sea del color político que sea», han declarado. El Ayuntameinto contactó a la banda pidiendo una rectificación pública, pero el vídeo del guitarrista no ha sido suficiente.