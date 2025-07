J Balvin se la pega con ‘Mixteip’

Bad Bunny vuelve a tener el disco número 1 oficial en España con un ‘Debí tirar más fotos‘ que ya suma 5 discos de platino. Equivalen a 200.000 unidades. Al puesto 2 sube Aitana con ‘Cuarto azul‘ coincidiendo con su concierto en un gran estadio de Barcelona. La catalana es disco de platino. ¿Recuperará el número 1 al actuar dos veces en Madrid, estos días?

En contraste, la tibia aceptación de ‘Mixteip’ de J Balvin. La mixtape de 10 canciones no ha obtenido el interés del público y, pese a su calidad y temas tan chulos como el salsero ‘Misterio’, solo consigue un humillante puesto 91. Por supuesto, no cuenta con el soporte físico, pero el reggaeton hace muchos años que no lo ha necesitado para obtener buenas cifras en la lista oficial de discos. De hecho, es que ni una sola canción de J Balvin ha logrado colarse en el top 100 de singles en España, esta semana.

Da manera significativa, ‘Cómo coronar a un rey sin cabeza’ de Israel B y Lowlight, una edición independiente de Lowlight Music, casi empata con Balvin: es puesto número 92 en su también primera semana, y siendo un EP de tan sólo 6 temas.

La entrada más fuerte, ‘Island Boyz’ de Myke Towers, llega al puesto 5, y tres singles del álbum figuran en el top 100, encabezados por ‘Soleao’ con Quevedo.

Tyler the Creator, nuevo número 1 directo en Estados Unidos con ‘Don’t Tap the Glass‘, ha de conformarse en nuestro país con el número 25.

Finalmente, en cuanto a novedades, BTS llegan al número 37 con ‘Permission to Dance On Stage -Live’.