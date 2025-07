En los últimos días, Rosalía ha estado en el punto de mira tras la filtración de un correo electrónico en el que el diseñador mallorquín Miguel Adrover rechazaba una propuesta de colaboración con la cantante. En el mensaje, Adrover razonaba que Rosalía no se había pronunciado públicamente contra el genocidio en Palestina, y que él había optado por colaborar únicamente con artistas que sí lo han hecho.

Días después, Adrover respondía a la polémica del mensaje filtrado en un post de Instagram, en el que aclaraba que su decisión «no era personal», pero en el que subrayaba la responsabilidad de los artistas con grandes plataformas de «denunciar este genocidio».

Finalmente, Rosalía ha respondido a la polémica con un breve comunicado publicado en sus stories de Instagram, en el que manifiesta su rechazo al genocidio, pero también cuestiona la manera en que ha sido señalada públicamente.

«He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días. Desde ya acepto que lo que escribiré aquí será incompleto e imperfecto pero es mi verdad y está escrito con la mejor intención», empieza el comunicado de Rosalía. A continuación, la artista defiende que «el hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina». «Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan», indica.

Rosalía responde de forma indirecta a las declaraciones de Adrover, argumentando que «no veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina». Y apunta que «creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs)».

«En un mundo como el de hoy en día todxs vivimos en constante contradicción, yo la primera, y aunque personalmente siempre intente hacer «lo correcto», probablemente no siempre lo consiga pero en el proceso trato de aprender y mejorar», sigue el comunicado. Finalmente, Rosalía subraya la importancia de las acciones reales: «Lamentablemente este texto no es ni será suficiente en un contexto de violencia extrema como el que está aconteciendo, por ello quería finalizar con un profundo respeto y agradecimiento a las personas que realmente actúan como ONG’s, activistas, voluntarios, sanitarios, trabajadores, cooperativas, asociaciones y periodistas dedicando su vida a ayudar en esta causa y muchas otras».