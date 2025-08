Céline Dion o Spike Lee firman contra el autoritarismo de Trump

Céline Dion, Spike Lee, Alfonso Cuarón, Lilly Wachowski o John Waters se encuentran entre los 2.500 miembros del Writers Guild of America, gremio que agrupa a escritores y guionistas de cine, radio, televisión y medios digitales, que firman una carta abierta denunciando lo que consideran un «asalto autoritario» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los medios independientes. Mencionan directamente la fusión de Paramount y Skydance y la cancelación de The Late Show with Stephen Colbert como parte de ese patrón.

El texto acusa a la Casa Blanca de restringir «las historias que se cuentan y las bromas que se hacen» y de «intentar silenciar la crítica” mediante demandas millonarias, citando como ejemplo la fusión de 8.000 millones de dólares entre Paramount y Skydance, el despido de Colbert -uno de los mayores críticos de Trump- y sus ataques a las emisoras de NPR. Según la carta, Trump “con regularidad pide que se cancelen programas de noticias y de entretenimiento de la televisión que le critican en los late night, como ha ocurrido recientemente con The View”.

La carta sostiene que los “ataques autoritarios” de Trump vulneran la libertad de expresión y de prensa y que contravienen la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza estos derechos. “Somos un sindicato de guionistas, escritores para televisión y periodistas que se ha construido sobre la firme creencia en que la narración audaz de historias, la comedia valiente y el reporterismo inquebrantable son indispensables en una sociedad libre y democrática”, defiende el escrito.