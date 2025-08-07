Eddie Palmieri revolucionó la salsa como nadie

Eddie Palmieri, reconocido pianista, compositor y director de orquesta neoyorquino de origen puertorriqueño, ampliamente reconocido por sus innovaciones en la música latina, especialmente en los géneros de la salsa y el jazz latino, ha fallecido a los 88 años.
Palmieri fue director de banda de ‘Sun of Latin Music’, el icónico disco de 1976 que puso al micrófono a un quinceañero Lalo Rodríguez. Fue el primer disco de música latina que ganó un Grammy anglosajón. Su mayor inspiración musical fue su hermano, el reconocido pianista Charlie Palmieri.
Palmieri, nacido en el sur del Bronx en 1936, revolucionó la salsa junto a su emblemática banda La Perfecta -formada en 1961- incorporando trombones a su orquesta. Su invención, la «trombanga», fusionaba «trombón» con «charanga». El sonido robusto y agresivo de los trombones se volvió su sello distintivo. Además, innovó explorando nuevos patrones armónicos -por ejemplo, acordes disonantes o modulaciones inusuales- y complejos polirritmos inspirados en la música africana y caribeña. Su obra maestra, ‘Vamonos Pa’l Monte’, condensa todas sus innovaciones en siete épicos minutos.
Durante su carrera de renovador de la salsa y la música afrocaribeña, Palmieri grabó 45 álbumes y ganó 9 premios Grammy. En los últimos tiempos había estado de gira, aunque en 2023 tuvo que cancelar su presentación en Primavera Sound por problemas de salud.