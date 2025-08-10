Jess Glynne resurge gracias al viral de Jet2… y a Rudimental

En las últimas semanas el viral de Jet2 ha estado en boca de todos. ¿Y qué demonios es eso, te preguntarás? En enero de 2024, la aerolínea británica Jet2 lanzó un anuncio promocionando vacaciones con un descuento (“50 libras por persona…”) acompañado del tema de 2015 ‘Hold My Hand‘ de Jess Glynne y la voz de Zoë Lister diciendo “Nothing beats a Jet2 holiday”. Si te has enterado de este asunto, es posible que ahora mismo hayas leído esa frase con el mismo entusiasmo que la dobladora.

Un año después, el audio de este anuncio se ha viralizado en TikTok a raíz de que los usuarios lo han superpuesto a escenas de vacaciones desastrosas. El efecto cómico entre la música alegre, la entusiasta voz y las caóticas imágenes ha desencadenado el viral del verano en Reino Unido.

El asunto incluso tomó un inesperado giro político cuando la Casa Blanca utilizó el audio viral en un vídeo de deportación de inmigrantes por parte de ICE, acompañado del mensaje “When ICE books you a one-way Jet2 holiday to deportation. Nothing beats it!”. Jess Glynne respondió que el vídeo le hizo sentir “enferma” y recordó que su música trata de “amor, unidad y positividad”, no de división.

Jess Glynne y Zoë Lister, la voz detrás del eslogan, se conocieron por primera vez en directo, en el programa Capital Breakfast. Juntas reinterpretaron el anuncio, con Jess cantando y Zoë recitando la frase icónica. Después, Jess incluso se atrevió a recrear la frase, imitando el tono de Zoë.

‘Hold My Hand’, uno de los mayores éxitos de Glynne, no está viviendo exactamente un resurgimiento en listas a raíz del viral, como ha ocurrido en los últimos tiempos con otros temas asociados a series, películas o tendencias de TikTok. Sin embargo, Glynne se puede dar con un canto en los dientes porque actualmente, de hecho, tiene un hit dentro de la lista de singles británica.

Se trata de ‘Back to Me’, una producción de «liquid drum n’ bass» de Rudimental que cuenta con la voz invitada de Glynne. ‘Back to Me’ está siendo un éxito en las listas de dance británicas: actualmente ocupa el puesto 12 en el Official Dance Singles Chart, que se elabora a partir de descargas y ventas físicas en distintos formatos. Su impacto ha sido tal que ha logrado saltar a la clasificación general, donde acaba de escalar del puesto 94 al 43 tras cuatro semanas en lista.

Claramente se puede afirmar que Glynne -recordamos, la solista británica con más singles número 1 en Reino Unido- vive un nuevo resurgir comercial y de popularidad, por modesto que sea, tras el estrepitoso fracaso en listas de su último disco, ‘Jess‘, publicado en 2024.

