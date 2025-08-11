Cuántos discos tiene realmente Yurena (Tamara)

‘Superestar‘ ha contado la historia de Yurena desde un enfoque surrealista, a menudo absurdo pero, también, profundo, pero dejando ciertas dudas en torno a la propia discografía de María del Mar Cuena. Una discografía que, en realidad, se compone irónicamente de más discos inéditos que editados. ¿Pero cuántos álbumes tiene realmente la artista antes conocida como Yurena?

La respuesta directa es uno, ‘Superestar‘. Publicado 2001, es el único disco de Tamara que llega físicamente a las tiendas, aunque es retirado una semana después por problemas legales. Como recuerda el usuario Tannhauser en los foros de JENESAISPOP, la imagen de Tamara en la época era tan nefasta, a raíz de su presencia mediática, que los centros comerciales se negaban a venderlo.

La respuesta amplia, sin embargo, es más compleja. Wikipedia lista hasta cinco elepés de Yurena publicados entre 1991 y 2016. El último, ‘Around the World‘, constatamos que existe, pues incluso es reseñado en JENESAISPOP, aunque realmente se trata de una complicación de singles y no de un álbum como tal. ‘Around the World’ se compone de 12 cortes y está disponible en plataformas de streaming.

Al margen de ‘Versiones’ (1991), una maqueta de covers que la de Santurce graba al inicio de su carrera, realmente hay que hablar de dos importantes discos inéditos, ‘A por ti’ (1993) y ‘Planeta Tamara’ (2001).







‘A por ti’ se puede considerar el álbum debut de la artista antes conocida como Tamara. De sonido tecnopop, el disco de 10 pistas incluye la versión original de ‘A por ti’, una de las canciones adaptadas en la serie de Nacho Vigalondo. ‘A por ti’, el album, es grabado en un estudio de Portugalete, pero nunca se llega a publicar y, aunque se desconoce la autoría de las letras, el usuario de Youtube Robomilio cree que pertenecen «a los desaparecidos grupos 16 Válvulas y Sueños Virtuales». ‘A por ti’ es un álbum financiado por Yurena y su familia y podría ser reeditado, ya que, al parecer, Yurena posee los másters de las canciones. Yurena llega a presentar ‘A por ti’ en la televisión vasca en el año 1995.

Conviene aclarar que la portada de ‘A por ti’ usada en Youtube no es real, ya que pertenece a una sesión de fotos posterior que Yurena realiza para la revista ‘Zero’, durante el apogeo del «tamarismo», como señala el mismo usuario Tannhauser en nuestros foros. En un comentario de Instagram, Yurena ha indicado que se está «informando» para estudiar una posible edición de este debut que, por ahora, es posible escuchar solo en Youtube de manera no oficial.

La historia de ‘Planeta Tamara’ es particularmente extraña, ya que es un disco que Yurena graba «en secreto» antes de ‘Superestar’, en el mismo año, cuando ya había apalabrado la grabación de ‘Superestar’ con un sello diferente, Superego. En una entrevista con El Mundo de 2001, Yurena habla de sus problemas de discográficas, explicando que había sido víctima de intereses de terceros y -posiblemente- de su inexperencia en la industria: «A veces hay personas que te embaucan, que te confunden en el momento… Empezaron a contarme pestes de mi compañía, que yo nunca he tenido problemas con ella». Yurena contaba que alguien le sugirió que debía trabajar con una multinacional y que aceptó cambiar de proyecto por desilusiones, pero que pronto «cayó del árbol» y decidió volver al inicio, teniéndose que aprender las canciones de ‘Superestar’ «a todo correr» para grabarlas en ocho días.

‘Mi novio y tú’, supuestamente el primer adelanto de ‘Planeta Tamara’, se llega a promocionar brevemente en ‘Crónicas marcianas’, como recuerda Tannhauser, pero después Tamara retoma la grabación de ‘Superestar’ y el lanzamiento de ‘Planeta Tamara’ queda cancelado. Sin embargo, no está claro que el disco se llegue a completar. Ciertas versiones de ‘Planeta Tamara’ están disponibles en internet, pero algunas incluyen dos canciones grabadas posteriormente, ‘Rumbo a Río’ y ‘No te puedo querer’. En la misma entrevista citada antes, cuando El Mundo pregunta a Yurena por su disco «apócrifo», esta contesta que «hay unos cuantos temas grabados, nada que ver con los de (‘Superestar’). Pero nunca van a salir, se quedarán para simiente de nabos». Se desconoce quién posee los derechos de las canciones y grabaciones de ‘Planeta Tamara’, pero parece que Yurena no. Su reedición es muy improbable. Y esta portada que veis, claro, también es «fake».







Desde el estreno de ‘Superestar’, la serie, el público no ha dejado de demandar a Yurena en Instagram que reedite ‘Superestar’, el disco, en CD y vinilo, y que tanto ‘Superestar’ como ‘A por ti’ estén disponibles en streaming (sí lo están los singles de 2001 ‘No cambié’ y la versión de ese año de ‘A por ti’). Yurena ha contestado a estas peticiones con emojis de corazones, así que, como mínimo, es consciente de la demanda y, probablemente, se encuentra trabajando en algún tipo de recuperación de estos trabajos. Como mínimo, un relanzamiento de ‘Superestar’ parece inevitable. «Una posible reedición se agotaría en horas. No sé a qué están esperando…», escribe el usuario SANGIL en JENESAISPOP. «Aunque me cuentan por el pinganillo que ya está en marcha el proyecto».

En el repaso de la discografía de Yurena habría que añadir también su catálogo de CD singles y maxi singles publicados, incluyendo ‘Yo soy así‘, de 2003, el último single que María del Mar publica con el nombre de Tamara. En 2005 nace Yurena (no se conoce material musical firmado con el nombre de Ámbar), en 2012 Yurena empieza a dar a conocer las grabaciones de EDM que terminan formando parte de ‘Around the World’, y, en los últimos años, la bilbaína no ha dejado de lanzar material nuevo, aunque de forma esporádica, como su versión de ‘Ese hombre’ con Papa Topo (2018), ‘Irresponsable’ con Terry Colls y Vicky Larraz o ‘Maybe’, su lanzamiento más reciente, estos dos últimos de 2021.





