Sinéad O’Connor tendrá su biopic

Sinéad O’Connor será el sujeto de un nuevo biopic, confirma Variety. La película relatará los primeros años de la carrera de O’Connor y su lucha como activista por los derechos de la infancia víctima de abusos por parte de la Iglesia Católica.

O’Connor, uno de los mayores iconos del pop surgidos de Irlanda, falleció en 2023 a los 56 años por causas naturales.

Detrás del proyecto está la productora irlandesa ie: entertainment, responsable de la producción de ‘Nothing Compares’, el documental de 2022 sobre O’Connor que contó con la participación de la cantante. ie:entertaiment se encuentra desarrollando la cinta junto con las productoras Nine Daughters (‘Criaturas de Dios’) y See-Saw Films (‘Slow Horses’).

Según Variety, el biopic de O’Connor ya tiene directora, Josephine Decker, quien estaría trabajando en el film sobre un guion de la escritora irlandesa Stacey Gregg.

En palabras del citado medio, el biopic «explorará la vida temprana de O’Connor y sus comienzos en la industria musical. Buscará contar la historia de cómo una joven de Dublín se enfrentó al mundo, examinando cómo su fama mundial pudo haberse construido sobre su talento, pero su nombre se volvió sinónimo de sus esfuerzos por llamar la atención sobre los crímenes cometidos por la Iglesia Católica y el Estado irlandés».