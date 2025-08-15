RFTW: Alison Goldfrapp, Steve Lacy, Maroon 5, Dijon, MAYO…

Hoy 15 de agosto es festivo en España, pero la industria musical no descansa y hoy desvela lanzamientos musicales largos de Alison Goldfrapp, Dijon, Conan Gray, Chance the Rapper, Tom Grennan, Maroon 5, Marissa Nadler, Cass McCombs o Black Honey.

La jornada de lanzamientos deja estrenos destacados de Steve Lacy y KAYTRANADA, cada uno anunciando nuevo disco; y nuevos singles de Cardi B, Zara Larsson, Olivia Dean, Ashnikko o The Temper Trap. En cuanto a música nacional, nuevos temas de MAYO, Pantera Blue o Miqui Brightside.

La playlist incluye, además, estrenos igualmente interesantes de King Princess, Khalid, Sorry, David Byrne, Mahalia, Gloosito, Skullcrusher, Claire Rosinkranz o el sencillo de introducción de Ashes and Diamonds, el nuevo grupo formado de miembros de Bauhaus, Pop Group y Sade.

