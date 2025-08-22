RFTW: Deftones, Laufey, Sombr, Nourished by Time…

Hoy 22 de agosto se publica un buen puñado de discos muy esperados, como los nuevos trabajos de Wolf Alice, Laufey y Deftones o el debut de Sombr. A estos hay que añadir lanzamientos igualmente interesantes de Ava Max, Nourished by Time, Teyana Taylor, TOPS, Mac DeMarco, Jon Batiste o Ciara.

- Publicidad -

El pop se prepara para Halloween con nuevos singles de Florence + the Machine y Anna von Hausswolff (ambas publican disco ese día), mientras Doja Cat arranca la era de su próximo álbum protagonizando la Canción Del Día. Además, siguen llegando adelantos de los próximos proyectos de Jamie Woon, Sigrid, bar italia, Wednesday o Purity Ring. Carly Rae Jepsen reedita su tercer disco.

Ciñéndonos al pop nacional, no solo Belén Aguilera y Ede siguen desgranando sus inminentes álbumes, sino que presentan chulas colaboraciones, por un lado, Aleesha y l0rna y, por otro, Judeline, que se alía con el productor escocés Sega Bodega. También hay singles de LaBlackie, Kidd Keo o Hoonine.

- Publicidad -

Como cada viernes cae alguna sorpresa en la playlist, como la colaboración de SG Lewis y London Grammar, o el crédito póstumo de SOPHIE en el nuevo single de LIZ. Además, nueva música de Amber Mark, Royal Otis, ADÉLA, Daniel Caesar, Leigh-Anne, Mr. Eazi, Metrika… ¿Falta algo en la playlist? Cuéntanos y dinos tus novedades favoritas en los comentarios.