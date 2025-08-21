¿Es un timo la reedición de ‘E•MO•TION’ de Carly Rae Jepsen?

Tras el megaviral de ‘Call Me Maybe’, en 2015 Carly Rae Jepsen publicó -contra todo pronóstico- una obra maestra del pop, ‘E•MO•TION‘. El disco cumplió su primera década de vida el pasado mes de junio, Carly acaba de recordar el álbum en un show íntimo en Los Ángeles, y ahora se ha anunciado que ‘E•MO•TION’ será reeditado por su 10º aniversario, incluyendo hasta 6 temas inéditos. Uno de ellos, ‘More’, ya está disponible y es un corte de pop-EDM que remite a las tendencias musicales de la época.

Los 6 temas inéditos de la reedición de ‘E•MO•TION’ incluyen cuatro temas originales y dos remezclas de ‘Run Away with Me’. Además, se añaden a la secuencia ‘Cut to the Feeling’, un single posterior, y los ya conocidos bonus tracks ‘Never Got to Hold You’ y ‘Love Again’.

19. More

20. Guardian Angel

21. Back Of My Heart

22. Lost In Devotion

23. Run Away With Me (Kyle Shearer Remix)

24. Run Away With Me (Rostam Remix)

Sin embargo, el origen de al menos tres pistas inéditas de la reedición de ‘E•MO•TION’ está generando confusión entre los seguidores de la cantante canadiense. La cuenta de fans CRJ Wiki asegura que ‘Back of My Heart’, ‘Lost in Devotion’ y ‘Guardian Angel’ pertenecen a sesiones de discos posteriores. Según esta cuenta, existen dos canciones inéditas de Carly llamadas ‘Back of My Heart’ y una de ellas suena en un documental sobre ‘E•MO•TION’, pero la que figura en el tracklist de la reedición no sería esa canción, sino una completamente diferente. Acorde a esta cuenta, tanto ‘Lost in Devotion’ como ‘Guardian Angel’ pertenecen igualmente a sesiones ulteriores.

Los créditos de estas cuatro canciones filtrados por CRJ Wiki pueden acercarnos ligeramente a la verdad. ‘More’ incluye autoría de CJ Baran, por lo que pertenecería a las sesiones de ‘E•MO•TION’ o ‘Dedicated‘ (2019). Por su lado, la participación de Imad Royal y Rogét Chahayed en ‘Lost in Devotion’ revela que esta canción se habría concebido en las sesiones de ‘Dedicated’ o ‘The Loneliest Time‘ (2022). Uno de los autores de ‘Guardian Angel’, Cole M.G.N., figura en los créditos de ‘The Loveliest Time‘ (2023). En cuanto a ‘Back of My Heart’, es la primera vez que el danés Joe Jeberg aparece como autor en una canción de Carly Rae Jepsen.

En el mundo del pop es habitual que una idea concebida en una etapa musical, sea rescatada y desarrollada en la siguiente o incluso reciclada después de muchos años. Es posible que este sea el caso de las canciones inéditas de ‘E•MO•TION’. O puede ser que, simplemente, a Carly, que ya publicó las caras B de ‘E•MO•TION» en 2016, ya no le quedasen más bonus tracks originales del disco que recuperar y haya decidido tirar de grabaciones posteriores. De alguna manera se asegura que la reedición de ‘E•MO•TION’ vale la pena.

