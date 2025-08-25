Aleesha y L0rna dan chulería y descaro en ‘Superstar’

Dos nuevos valores del urban español se han juntado para un temazo. Por un lado, Aleesha, la ibicenca afincada en Barcelona que no por nada es conocida como ‘La Patrona’. Por otro, la murciana L0rna, autora de la increíble ‘Mr. Sexo Beat‘.

Juntas, Aleesha y L0rna entregan ‘Superstar’, porque superestrellas son desde el día en que nacieron. Así lo afirman sobre este nostálgico beat de hip-hop de Manu Oliva y Jaasu que trae de vuelta el sonido crunk de los dosmiles. Ying Yang Twins, Lil Jon o Ciara han podido estar en su punto de mira.

El tema está lleno del descaro esperado. Aleesha, por su lado, presume de cochazo, pelazo, uñas y «cara de presumía». Y desafía: «Mi ex dice que estoy loca, y puede que sea verdad». En el estribillo cuela una referencia a ‘Who’s That Chick‘ de Rihanna y David Guetta. Al menos, lo es en nuestra cabeza. ¡Alguien tenía que reivindicar aquel temazo!

l0rna entra en el beat a mitad de canción con la chulería que la caracteriza. Además de presumir de confianza, disciplina y pasta en el bolso, manda un saludo a su colega Bea Pelea y otro a las «guapas» porque «las que envidian son feas».

‘Superstar’ es adictiva desde la primera escucha, gracias también a su minimalista beat, que va agregando elementos progresivamente: los rasgueos de guitarra acústica y la melodía de teclado que se fusionan en el estribillo emiten cierto eco arábigo.

El único elemento de ‘Superstar’ que no funciona es su forzada parte hablada, que incluye una broma sobre el miembro de un ex, igual de pequeño que un lápiz labial.

