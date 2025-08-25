The Police demanda a Sting por millones de libras en regalías

Tras años de batallas legales, Andy Summers y Stewart Copeland finalmente habrían demandado a Sting, acusándole de deber millones de libras en «regalías perdidas». Según The Sun, los miembros de The Police consideran que no han recibido una compensación económica a la altura de sus contribuciones a la banda.

Según indica el tabloide británico, los abogados de ambas partes habrían intentando, «en repetidas ocasiones», alcanzar un «acuerdo extrajudicial». Sin embargo, no se ha llegado a materializar. Summers y Copeland defienden que, aunque el vocalista figure como el autor de sus mayores éxitos, su contribución a esas canciones debe ser reconocida.

A través de su equipo de representación, Sting ha negado que la demanda tenga algo que ver con la canción ‘Every Breath You Take’. Se calcula que el artista británico, único compositor de la pieza, ingresa alrededor de 635.000 euros anuales en derechos de autor solo por este tema.