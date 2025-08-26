joseluis, Alba Reche, Sila Lúa, Aiko… confirmados en Radar Joven

Radar Joven sigue creciendo. Su tercera edición fue la más exitosa hasta el momento, con más de 6.000 asistentes y casi una treintena de conciertos agotados, y la siguiente está preparada para superarla con los 57 conciertos que ha preparado en 27 salas de la capital española del 15 de octubre al 8 de noviembre.

Para volver a poner en valor el joven talento nacional, y en colaboración con Madrid en Vivo, Radar Joven ha elegido a Alba Reche, Aiko El Grupo, joseluis, Kiliki, La Texana, Remei de Ca la Fresca, Sila Lúa y Somos La Herencia, entre muchos otros nombres que serán desvelados próximamente al completo.

Las salas más emblemáticas de Madrid recibirán los conciertos de estos artistas, entre los que se encuentran algunas de las mayores promesas del panorama. ‘Por ahora para siempre’, el debut de joseluis, es uno de nuestros favoritos del año, mientras que otros, como ‘Danzas de Amor y Veneno’ de Sila Lúa, tampoco tienen desperdicio.

Todas las entradas para los conciertos de Radar Joven tendrán un precio de 7 euros. También existirá una oferta para comprar dos por 10 euros, además de descuentos del 50% con el Carné Joven (3,5 euros por entrada). Tanto en la web del ciclo como en la operadora de venta se anunciarán más bonificaciones.