Muere Eusebio Poncela, actor de ‘La ley del deseo’ y ‘Arrebato’

Eusebio Poncela, icónico actor, protagonista de películas tan importantes como ‘La ley del deseo’ y ‘Arrebato’, ha muerto a los 79 años. Según informa El País, citando como fuentes a figuras de su entorno, Poncela ha fallecido en su casa de El Escorial a causa de un cáncer que padecía desde hace un año.

El primer papel de Poncela ya le sirvió para siempre formar parte de la historia del cine español, interpretando a José Sirgado en ‘Arrebato’ (1979), dirigida por Iván Zulueta. El actor madrileño también fue una importante figura del universo Almodóvar, protagonizando ‘Matador’ (1986) y, sobre todo, ‘La ley del deseo’ (1987), que lo convirtió en un referente del mundo queer.

Además de trabajar en casi 60 películas, series y obras de teatro, siendo nominado en 2001 a un premio Goya por la película ‘Intacto’, Poncela también tenía una pasión por la pintura.