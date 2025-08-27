Nacho Cano, ahora a por la marca Ibiza

Nacho Cano se ha metido en otro lío. El título del nuevo musical del promotor y exintegrante de Mecano, ‘Ibiza Paradise’, fue registrado hace unos meses como marca en la Unión Europea. Sin embargo, el Consell d’Eivissa lo acaba de impugnar alegando que el nombre de la isla no puede estar vinculado a espectáculos privados.

Así lo ha explicado el Consell, que ha delegado a la empresa Consulpi todo lo que tiene que ver con la gestión de la propiedad intelectual de la isla: «Siempre se impugnan las marcas que tengan Ibiza como nombre». Desde la agencia aclaran que, cada cierto tiempo, llevan a cabo un rastreo de los registros españoles y europeos buscando marcas que puedan ser impugnadas por este asunto.

El pasado marzo, Nacho Cano registró las marcas «Ibiza Paradise by Nacho Cano» e «Ibiza Paradise». El 25 de julio, por otro lado, Consulpi ya reclamaba la nulidad del registro. Todavía no hay una resolución definitiva, pero la historia en este tipo de conflictos apunta a que Cano lo tiene difícil.

Pese a todo, el nuevo proyecto de Nacho Cano mantiene su fecha de estreno para el próximo 12 de septiembre. Este consiste en un dinner show inmersivo que combinará música en directo, baile, teatro y gastronomía en una experiencia de dos horas.

Desde la página oficial del espectáculo especifican que este está diseñado para «evocar el espíritu libre y la esencia de la Ibiza de los años 70», en el que sería «el único espectáculo con cena en vivo en inglés de la Gran Vía».