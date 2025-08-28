El «no es amor, se llama obsesión» de Oliver Sim

Oliver Sim, integrante del trío The xx, publica esta semana su nuevo single, el primer tema inédito que ofrece desde que en 2022 sacara su debut ‘Hideous Bastard‘. La canción, que se titula ‘Obsession’, tiene la particularidad de no estar producida por su colega Jamie xx, sino por Bullion y Taylor Skye, habiendo sido grabada entre Londres y Los Ángeles.

Su sello incida que este tema «marca el comienzo de una nueva era de experimentación, colaboración e invención para el músico londinense». Eso sí, no se menciona la palabra «álbum». Además, la misma nota de prensa indica que The xx están «trabajando actualmente en su muy esperado cuarto álbum tras haberse reunido en el escenario del festival LIDO de Jamie en Londres». Ahora solo queda la duda de qué se terminará o qué escucharemos primero: si el disco de The xx o más pistas de «esta nueva era» en solitario de Oliver Sim.

- Publicidad -

‘Obsession’, que habla oficialmente de enamoramiento y lujuria, se presenta con un vídeo dirigido por Sharna Osborne con la colaboración de Erin O’Connor en el elenco. En verdad, ‘Obsession’ es una colaboración a dúo con Katie O’Neill, lo que unido al tipo de sintetizadores sitúa la canción en las proximidades de Human League o su revivalista Juan McLean.

En la letra, Oliver manifiesta su confusión, y es ella la que viene para explicar que a veces se confunde la lujuria con la obsesión. «No es amor», dice en un momento. «Juro que es obsesión», dice en otro, como el clásico escrito por Romeo Santos para Aventura. Lejos del sonido The xx -para bien, en este caso- y con las ideas tan claras sobre el concepto del tema, solo le ha faltado un verso que realmente «obsesione». ¿Conforman el estribillo de la canción esos gélidos «do-do-dos» o esperaba serlo la outro que se repite al final?

- Publicidad -

Finalmente, Oliver Sim también ha sido noticia por haber aparecido en lookbook ‘Resort’ de JW Anderson, junto a la actriz de ‘Saltburn‘ Alison Oliver, el director Luca Guadagnino, los actores Joe Alwyn y Ben Whishaw, la estilista Danielle Goldberg, la diseñadora de moda Bella Freud y el fotógrafo Gray Sorrenti.



- Publicidad - ¿Cuál es tu 'Obsession' favorito? El de Aventura

El de Oliver Sim

El de Slash con Marta Sánchez Ver resultados