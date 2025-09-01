Stray Kids triunfan; Ava Max resiste en España

Bad Bunny continúa teniendo el disco más popular del país y ‘Debí tirar más fotos‘ repite en el número 1 una semana más. Además, es la mayor subida en número de copias de estos días, camino hacia el 6º platino.

La entrada más fuerte es la de Stray Kids con ‘Karma’ en el número 6. La boyband surcoreana es top 1 del Billboard 200, en Francia, Australia, Bélgica y Alemania, y ha quedado en el puesto 22 en Reino Unido. Solo en Corea del Sur han vendido más de 2 millones de copias en una semana.



Fuera del top 10, directos al número 13 en España, encontramos a Deftones con ‘Private Music’. El disco de Deftones ha llegado al número 2 en Reino Unido y al top 5 en lugares como Francia o Alemania.

Laufey llega al puesto 26 en España con ‘A Matter of Time’. La artista de jazz pop puede presumir de tener el vinilo más vendido del país, por delante de Deftones, que quedan en el número 2.

Sombr, que ha agotado las localidades para su próxima gira por España, en discos es únicamente top 42 con ‘I Barely Know Her‘. Su nuevo álbum ha quedado en el top 10 en Reino Unido y ha llegado al top 6 en Australia, pero no ha llegado tan lejos en Alemania (25), Francia (37) o Italia (50). Parece que aún le falta para ser un artista global de primera línea.

Por su parte, Wolf Alice han de conformarse con el número 48 en nuestro país con su cuarto álbum ‘The Clearing‘. El disco sí es número 1 en Reino Unido, donde es su segundo álbum en lograr la cima; y top 10 en Alemania. En Australia son top 14 y en Italia top 23, pero en Francia pinchan y quedan en el puesto 109.

Una entrada llamativa en España es la de ‘Don’t Click Play’ de Ava Max, que llega al número 59. En Reino Unido ha quedado fuera del top 100, y de hecho España es su mejor mercado, solo por detrás de Austria (27), Suiza (28) y la parte francesa de Bélgica (25), empatando con Alemania (59). Destaca su distribución en vinilo, que la lleva al puesto 27 en esa sublista española.

La lista de entradas de la semana en España se completa con ‘Legacy: The Creedence Clearwater Revival years’ de John Fogerty, en el puesto 73, y ‘Rosa & Rojo’ de D. Valentino, en el 91.



