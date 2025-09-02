Muerte en el festival Burning Man, investigada como homicidio

La policía está investigando la muerte de un hombre adulto en el festival Burning Man, que se celebra durante siete días en el desierto de Black Rock en Nevada. Este fue encontrado en «un charco de sangre» y las autoridades indican que podría tratarse del primer caso de homicidio en la historia del festival.

Los asistentes descubrieron a la víctima durante uno de los momentos más importantes del evento, la quema de la figura que da nombre al festival, y la policía lo declaró como «claramente fallecido». Las autoridades también aclararon que creían que se tratan de un «crimen aislado», a la vez que aconsejaban al público sobre mantenerse «alerta».

La identidad y la causa de la muerte del fallecido no han sido reveladas por el momento. Según USA Today, es la primera vez que existen sospechas sobre un homicidio durante Burning Man. Sin embargo, otras ocho muertes han sucedido en el festival desde 1996.