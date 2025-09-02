La extraña playlist de influencias de Sergio Ramos

Sergio Ramos se ha lanzado al mundo de la música, suscitando el recelo de todo aquel que alguna vez usó la palabra «intrusismo». La red por supuesto se ha llenado de memes. Y es que el futbolista ha publicado esta semana un temita llamado ‘CIBELES’ que no desentonaría en ninguna playlist de novedades, dado su carácter tropical. Sin destacar para bien ni para mal (esto no es aquel desastre que un día presentó en TV Jesulín de Ubrique), Sergio Ramos García figura como co-autor del tema junto a Marval, bajo la producción de Ovy on the Drums, muy conocido por su trabajo con Karol G.

La letra tiene la gracia de parecer dedicada a una mujer pero en verdad versar sobre su relación con el Real Madrid. Se ve mucho más claro en el vídeo, que ha realizado Little Spain, nada menos que la productora de C. Tangana. No, no se ha andado con chiquitas (aunque lo de poner a la Cibeles a llorar, habrá sido idea suya, ¿verdad?).

De momento, hay una desproporción tremenda entre quien escogió ver el vídeo (1,5 millones de reproducciones) y quien decidió escuchar el tema en Spotify (50.000 reproducciones). Las razones parecen evidentes: la gente ha querido más «ver» a Sergio Ramos que oírle «cantar».

La producción de ‘Cibeles’ parece mirarse en Omar Montes, en algún fraseo en Shakira, como mucho en algún tema veraniego de Rels B. Para sorpresa del mundo, su playlist de influencias compartida con Apple Music revela que él en verdad viene de otro lugar muy distinto.

Sergio Ramos es todo un «90’s kid» en una playlist que reúne hits como ‘Always’ de Bon Jovi y ‘Se fue’ de Laura Pausini. No faltan más baladones como ‘More than Words’ de EXTREME ni ‘You Are Not Alone’ de Michael Jackson. ‘I Don’t Want to Miss A Thing’ de Aerosmith certifica que Ramos está muy marcado por la música que salió cuando tenía entre 5 y 9 años (nació en 1986).

Entre temas de otras décadas como ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen o ‘The Final Countdown’ de Europe, la única concesión a la actualidad es ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G. Lo único relativamente parecido a la música que, a la hora de la verdad, ha decidido hacer Sergio Ramos por alguna razón. ¿Esperará alcanzar el éxito, en realidad, también en este otro mundillo? Finiquitado lo del Bernabéu, ¿será su aspiración llenar el Metropolitano?



