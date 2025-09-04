David Byrne y Hayley Williams le buscan un sentido al amor

David Byrne termina el rollout del disco que lanza este viernes, ‘Who Is The Sky?’, haciéndose una de las preguntas más complicadas que existen: ¿Para qué sirve el amor? Para ello, ficha a Hayley Williams, que justamente también acaba de sacar un disco. ‘What Is The Reason For It?’ es la Canción del Día.

La influencia de la música latina es clara en ‘What Is The Reason For It?’, tanto en los acordes y percusión como en las maravillosas trompetas que abren la canción y que recuerdan tanto a una ranchera. Estas también aparecían en uno de los anteriores singles, ‘She Explains Things To Me’.

Byrne abre la veda hablando del amor en absoluto y describiéndolo como algo tanto «frío» como «caliente», tan «nuevo» como «viejo». Hayley Williams se une en el dramático estribillo y la canción cobra todo el sentido: «¿Por qué está ahí? ¿Es mi cuerpo o mi cabeza? ¿Por qué hablamos sobre ello las 24 horas del día?», cantan. En el pre estribillo, también definen el amor como «raro», «queer»: «El amor te sacará de aquí para encontrar a alguien».