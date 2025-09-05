¿Quién actuará en la Super Bowl 2026?

El 8 de febrero se celebrará la Super Bowl en Santa Clara y pronto se anunciará cuál será el artista encargado de actuar en el intermedio. Si sirve como dato, el show conlleva «3 o 4 meses de preparación», como me contó Shakira cuando la entrevisté para GQ. De hecho, fue el día 9 de septiembre de 2024, hace más o menos un año, cuando se anunció que el artista elegido de cara a 2025 era Kendrick Lamar.

Los rumores no dejan de sucederse, y esta semana ha habido dos novedades interesantes al respecto.

- Publicidad -

Por un lado, Cardi B ha dicho que se lo han propuesto, pero no se veía capaz de cumplir las expectativas. Ha declarado en una entrevista con Billboard: «Me pidieron que hiciera la Super Bowl y lo rechacé. Siento que es pronto, si la hiciera, tengo que tener más hits. Voy a adquirir experiencia y voy a devorarlo». Un acto de humildad que la honra… y que a la vez abre la puerta a que personas con pocos discos hagan la Super Bowl, como Billie Eilish o Sabrina Carpenter (que tiene muchos álbumes, pero sobre todo 3 de éxito).

Por otro lado, sigue sonando fuerte el nombre de Taylor Swift. Es la gran estrella mundial que falta por protagonizar el intermedio, viene de hacer el tour más exitoso de todos los tiempos, y además pronto tendrá nuevo disco. Además, este será de carácter pop, que no es lo mismo presentar en el intermedio un disco de pop que ‘folklore’. ¿Qué mejor espacio para promocionar un álbum sobre «Showgirls», que este?

- Publicidad -

Esta semana han preguntado a un responsable de la NFL si Taylor Swift es la artista invitada y Roger Goodell ha respondido que «siempre sería un honor tenerla». Presionado sobre si «quizá hay negociaciones», respondió que sí, que «quizá».

Hace unas semanas, Billboard elaboraba un reportaje con especulaciones y ahí aparecían nombres que consideramos poco probables como Mariah Carey o Lady Gaga; y otros que podrían caer tarde o temprano, como Drake, Post Malone o Justin Bieber. También apostaban fuerte por Metallica y Green Day, en un regreso al rock; y Jay-Z, pues el año que viene se cumplirá el 30º aniversario de su debut. Alguien que Roger también llega a mencionar en la entrevista.

NFL Commissioner Roger Goodell says Taylor Swift doing the Super Bowl halftime show is a possibility. (via @TODAYshow)pic.twitter.com/2KZ4b5F0IN — Ari Meirov (@MySportsUpdate) September 3, 2025