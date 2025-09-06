Muere Mark Volman, cofundador de The Turtles y Flo & Eddie

Mark Volman, cofundador de The Turtles y miembro de bandas como Flo & Eddie y The Mothers of Invention, ha fallecido a los 78 años despues de una «breve» e «inesperada» enfermedad. Rolling Stone ha confirmado la noticia. Volman también había sido diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy en 2020, pero siguió de gira hasta revelar su diagnóstico en 2023.

En su etapa con The Turtles, el artista estadounidense consiguió 17 entradas en el Billboard Hot 100, además de 5 hits en el top 10. Entre ellos, ‘She’d Rather Be With Me’, ‘You Showed Me’ y ‘Happy Together’, la canción más conocida de su discografía.

Según las palabras de Volman, ‘Happy Together’ escaló lentamente las listas de éxitos, tardando «tres o cuatro semanas en entrar en el top 20». Sin embargo, el 25 de marzo de 1969 desbancó a The Beatles y su ‘Penny Lane’ del número 1 del Hot 100, puesto en el que se mantuvo durante tres semanas hasta que ‘Somethin’ Stupid’ de Frank y Nancy Sinatra irrumpió en la lista.

Después de The Turtles, durante la década de los 70, tanto Volman como el cantante Howard Kaylan fueron reclutados por Frank Zappa para la banda The Mothers Of Invention. Al mismo tiempo, actuaban bajo el nombre de Flo & Eddie, llegando a aparecer en numerosos programas de televisión. Además, prestaron voces secundarias para algunos de los artistas más importantes del mundo, como John Lennon y Yoko Ono, T.Rex o Bruce Springsteen.

We've lost our Flo. Rest in Peace Mark Volman. Such an incredible talent with The Turtles and The Mothers of Invention. Mark could play almost any instrument and without a doubt is the prototype of being the original hype man in modern music. pic.twitter.com/G6XqsGu11d — Danny Deraney (@DannyDeraney) September 5, 2025