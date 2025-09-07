Lizzo explica por qué no hay canción del verano

Lizzo ha señalado al algoritmo como la razón por la que este año no tenemos una canción del verano indiscutible. Lo ha hecho en un vídeo de Tik Tok en el que también ha ofrecido consejo a los artistas emergentes: «La industria musical es un completo desastre ahora mismo, y puedes usarlo a tu favor», asegura.

En un reciente artículo hablábamos de que, este año, la canción del verano tenía más sentido como preferencia individual que colectiva, debido a los acelerados ritmos de una industria sometida a las plataformas de streaming. Lizzo cuenta que antes, aunque la industria también era «algorítmica», este estaba «controlado»: «Ahora que estamos en la era digital, el algoritmo esta fuera de control y está estresando a la gente», cuenta Lizzo, incluyéndose a sí misma.

Lizzo procede a enumerar todos los artistas grandes que han sacado música este año, tales como Beyoncé, Lady Gaga o Drake, antes de explicar la razón por la que este año no hay canción del verano: «Voy a ser completamente honesta con vosotros. No es porque la música no sea increíble, sino por la forma en la que está montado el algoritmo. Ya nadie puede servir a las masas».

La artista estadounidense termina el vídeo ofreciendo consejo a los nuevos artistas: «Ahora es el momento para mostraros ahí fuera. Intentaría hacer toda la música posible, todo el contenido posible y colgarlo en Internet», concluye. Esta define este año como uno «increíble» para la música: «Lo que pasa es que no ha estado en tu algoritmo».